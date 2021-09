In casa Lazio tiene ancora banco il rebus Kamenovic, voci dalla Serbia parlano di un interessamento della Stella Rossa

Kamenovic è un rebus. Nonostante la chiusura ufficiale del mercato, il giocatore risulta ancora non tesserato e il posto da extracomunitario libero: che il suo posto sia altrove? In molti paesi, infatti, le sessioni sono ancora aperte: dall’Ucraina alla Turchia, passando per la Serbia… Il futuro del classe 2000 è ancora tutto da scoprire.

Proprio dalla Serbia secondo portale alo.rs, la Stella Rossa sarebbe interessata a prendere in prestito per un anno il difensore serbo biancoceleste. I campioni di Serbia avrebbero bisogno di un’alternativa a Milan Rodic, ed essendo impegnati in Europa League, sarebbe un’opportunità in più per Kamenovic per crescere e migliorarsi

