Taglio del nastro alla nuova sede della Lega di Caravaggio. All’inaugurazione, prevista per sabato 4 settembre alle 17.30, presenzierà anche il leader del partito Matteo Salvini. Ad accoglierlo in via Roma 38, oltre ai rappresentanti della Lega locale, i deputati bergamaschi Cristian Invernizzi, Daniele Belotti, Alberto Ribolla, Rebecca Frassini, i senatori Daisy Pirovano e Toni Iwobi, i consiglieri regionali Giovanni Malanchini, Alex Galizzi e Monica Mazzoleni.

Salvini incontrerà il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni amministrative di ottobre, il leghista Giuseppe Prevedini, già sindaco tra il 2006 e il 2016, sostenuto anche da Fratelli d’Italia e Forza Italia.