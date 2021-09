ISERNIA – Sabato 4 settembre, dalle ore 8 alle 20, avrà luogo a Isernia l’open day vaccinale presso l’auditorium Unità d’Italia. Saranno somministrate 1000 dosi a coloro che si presenteranno con tessera sanitaria e documento di riconoscimento. L’open day ‘Vacciniamoci’ è rivolto ai cittadini dai 12 anni in su.

Proprio in relazione alla modalità di accesso libero, si evidenzia la necessaria collaborazione degli utenti, che dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento e di tessera sanitaria nonché, nel caso di minori, delle autorizzazioni di entrambi i genitori.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Regione Molise e dall’Asrem, in collaborazione con il Comune di Isernia e le associazioni di volontariato del territorio.

“Soprattutto a queste ultime va il mio ringraziamento per l’efficace collaborazione – ha commentato il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano -. Invito ancora una volta i cittadini che non sono stati vaccinati a recarsi all’open day. Il vaccino è l’arma migliore per arginare la pandemia e cercare di prepararsi all’autunno con maggiore sicurezza”.

“Esprimo viva soddisfazione per l’iniziativa – ha aggiunto il sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio – organizzata dall’Asrem e fortemente auspicata dal Comune. Con l’occasione, anch’io invito i cittadini che ancora non si sono vaccinati ad approfittare dell’open day. Vaccinarsi è fondamentale”.

