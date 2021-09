Nel match di qualificazione al Mondiale 2022 la Polonia travolge l’Albania. Hysaj in campo 90′, panchina per Strakosha

Allo stadio Nazionale di Varsavia è andato in scena il match tra Polonia e Albania valido per la qualificazione al mondiale del 2022 in Qatar. Ad avere la meglio sono i polacchi guidati da Robert Lewandowski che si sono imposti per 4-1 sugli albanesi. Il primo tempo si chiude con la Polonia in vantaggio per 2 a 1 grazie alle reti di Lewandowski e Buksa, non è stato sufficiente il pareggio di Çikalleshi. Nel secondo tempo arriva il gol di Krychowiak ad aumentare la distanza dalla squadra di Reja che si arrende definitivamente sul 4 a 1 rifilato da Linetty.

Elseid Hysaj ha giocato per tutti i novanta minuti, rimendiando anche un giallo per una trattenuta dopo 12′ di gioco. È rimasto in panchina invece Thomas Strakosha.



L’articolo Polonia Albania 4-1: Hysaj in campo 90′, panchina per Strakosha proviene da Lazio News 24.