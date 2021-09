Il sindaco Sergio Abramo e l’assessore all’Ambiente Lea Concolino hanno incontrato i rappresentanti di alcune associazioni animaliste accompagnati in Comune dalla consigliera Raffaela Sestito.

La riunione, richiesta proprio dalla consigliera Sestito, si è focalizzata sul randagismo e sulle azioni da intraprendere, anche in sinergia con il competente dipartimento dell’Asp, per contrastare il fenomeno: garantire il più ampio senso di sicurezza dei cittadini e allo stesso tempo tutelare gli animali, quindi evitare che si ripetano episodi drammatici come la morte della povera Simona, ma anche l’avvelenamento di alcuni cani randagi verificatosi nei giorni scorsi nella zona nord.

È stato concordato, inoltre, l’avvio di un percorso di collaborazione costante fra amministrazione e associazioni che monitori la situazione, intervenga sulle criticità e individui strategie condivise da sviluppare nei prossimi mesi.