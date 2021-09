Comincia nel migliore dei modi l'avventura dell'al Torneo 4 Nazionali. Gli uomini di misteri si sbarazzano dei pari età dell'con un secco 3-0.Indiscusso Man of the match il romanistache realizza la tripletta che regala i tre punti agli azzurri.Venerdisi torna in campo per la sfida contro ilTabellino:17’ rig. Bolzan (It), 26’ Bolzan (It), 15’ st Bolzan (It).Melika; Egbaria, Yesilirmak, Elgaby, Shahaban (20’ st Distelfeld), Ben Simon, Yefet (1’ st Shifman), Dezent, Turgeman, Levi (25’ st Mashiach), Yoval Cohen. A disp. Yebelu, Azo, Lek, Yoav Cohen, Ben Hemo, Yehoshua, Akobas, Lemkin. All. Brumer.Calligaris; Serra (35’ st Aidoo), Mane, Chiarodia, Piantedosi (17’ st Milani); Di Maggio, Lipani, Ciammagliella (1’ st Onofrietti); Bruno; Bolzan (17’ st Marconi), Carboni (25’ st Owosu). A disp. Raimondi, Ricordi, D’Avino, Malaspina, De Angelis, Pafundi. All. Corradi; in panchina Favo.