Ritardi e disagi questa mattina sulla linea ferroviaria Adriatica, in particolare nella zona pugliese ma con effetti anche per i viaggiatori molisani. Stamane alle ore 6 il traffico ferroviario è stato sospeso per la caduta di un traliccio sulla linea elettrica in Puglia fra Trinitapoli e Cerignola.

È stato richiesto l’intervento dei tecnici per consentire il ripristino del traffico ferroviario ma secondo quanto informa Trenitalia ci saranno disagi almeno fino alle 12.

Diversi treni a lunga percorrenza sono stati cancellati ed è stato attivato il servizio Smart caring. Cancellati fra gli altri, il Frecciarossa in partenza da Bari centrale alle 6:36 con sosta a Termoli e diretto a Milano Centrale nonché altri Frecciargento, Intercity e diversi treni regionali.

Interessata quindi tutta la tratta tra Bari e Pescara, mentre risulta regolare il traffico da Pescara a Termoli per i treni regionali.