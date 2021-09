VASTOGIRARDI – Il primo fine settimana di settembre sarà intenso e impegnativo per i ragazzi in gialloblu di mister Prosperi. Si inizia sabato 4 settembre alle ore 11 con l’allenamento congiunto, in casa, contro i ragazzi della primavera del Benevento. Un’ottima occasione per scaldare i motori e testare la rosa ormai quasi definita in ogni sua parte. Replica poi domenica 5 settembre alle ore 15:30, sempre sul campo del ‘Di Tella’ a Vastogirardi, per l’allenamento congiunto con l’Ssd Formia serie D. Altro bell’anticipo di quello che verrà nei prossimi mesi. L’ingresso del pubblico è libero con Green pass.

