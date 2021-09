CAMPOBASSO – Un evento di spessore coronato da una grande partecipazione di pubblico quello dell’Aut Aut Festival di ieri sera in piazzetta Palombo a Campobasso con l’autrice Vera Gheno. La sociolinguista, docente universitaria e collaboratrice per oltre vent’anni dell’Accademia della Crusca e di Zanichelli editore ha presentato il suo ultimo libro ‘Trovare le parole’ un vero e proprio abbecedario che si pone come guida per gli utenti del web.

Dialogando con la curatrice del festival, la giornalista Valentina Fauzia, Vera Gheno ha affrontato diversi temi: l’inclusività che prescinde dal concetto di tolleranza e si evolve verso il concetto di convivenza delle differenze, il tema dei social e del linguaggio che muta, il tema dell’educazione al digitale quale mezzo per usare al meglio il web e coglierne gli aspetti più belli e non solo i ‘pericoli’. Si è parlato anche del libro precedente della Gheno ‘Femminili singolari’ e del tema del femminismo che, così come afferma l’autrice, “non è una parolaccia ma ha bisogno di un dibattito informato” affinché possa diventare superamento delle polarizzazioni uomo-donna e possa essere sinonimo di inclusività.

Una piazzetta Palombo gremita e interessata ha ascoltato l’intervento dell’autrice e si è soffermata a lungo per acquistare i libri, presso il book corner allestito dalla Libreria Giunti al Punto di Campobasso (nuovo partner del festival) e per il rituale del firma copie.

