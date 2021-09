Il Comune di Amendolara continua a registrare importanti risultati in materia di Raccolta Differenziata che nel “Paese delle Mandorle e della Secca” viene effettuata con la modalità “porta a porta”. Infatti per il mese di agosto la percentuale è addirittura del 73,45% per la tipologia di rifiuti differenziati e rifiuti biodegradabili di cucine e mense. Dunque, nonostante il periodo dell’anno straordinariamente complicato che vede un esponenziale aumento di presenze, abbinate alle conclamate difficoltà nella gestione rifiuti a livello regionale, il sistema di Raccolta Differenziata avviato dall’Amministrazione Comunale nel 2018 non solo ha retto bene all’urto ma vede addirittura migliorare le sue percentuali.

«Questi risultati – commenta soddisfatto il sindaco Antonello Ciminelli – collocano Amendolara tra i comuni più virtuosi dell’intera provincia di Cosenza e sicuramente il comune con la più alta percentuale di tutto l’Alto Jonio Cosentino. Una sinergia perfetta tra Comune e cittadini che ci consente di mantenere elevati gli standard del servizio offerto». Un percorso importante quello dell’Amministrazione Comunale in materia di gestione rifiuti e quindi di Raccolta Differenziata, premiato anche da Legambiente che – ricordiamo – ha inserito Amendolara tra i Comuni Ricicloni per il 2020.

