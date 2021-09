Per la prima serata in tv, venerdì 3 settembre su RaiUno alle 21.25 verrà proposto il film “Al posto tuo”.

Luca Molteni è un uomo affascinante, single per scelta e ha un gran successo con le donne. Rocco Fontana è sposato con Claudia, ha tre figli, una casa in campagna ed è perennemente a dieta. Uno è un estroso architetto, l’altro un preciso geometra. Hanno in comune solo una cosa: il lavoro. Entrambi direttori creativi di due aziende di ceramiche e sanitari sull’orlo della fusione, si sfideranno per conquistare l’unico posto di Responsabile nella nuova società. Le qualità dell’uno sembrano mancare all’altro e proprio per questo l’azienda decide di far loro una “proposta indecente”: un vero e proprio scambio di vite per cercare di capire (e accettare) le rispettive abitudini e gli immancabili i segreti.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “La Grande Storia Mussolini Hitler e…gli altri”. La puntata, commentata come sempre da Paolo Mieli, affronta i rapporti complessi e controversi fra l’Italia fascista di Benito Mussolini e le – grandi potenze dell’epoca: la Germania nazista di Adolf Hitler, gli Stati Uniti dei “ruggenti” anni ’20 e poi della Grande Depressione, l’Unione Sovietica di Stalin.Il rapporto di “quasi amicizia” fra Mussolini e Hitler è stato determinante per il destino dell’Europa e del mondo. Ben 17 incontri, spesso pubblici davanti a folle adoranti…

Su Rete4 alle 21.20 ci sarà “Il terzo indizio”, condotto da Barbara De Rossi.

Su Canale5 alle 21.20 riproporrà la miniserie “Il Generale Dalla Chiesa”, in omaggio alla figura del grande uomo di Stato scomparso 39 anni fa nell’agguato di Via Carini, a Palermo.

La miniserie di Giorgio Capitani racconta la parabola di Carlo Alberto Dalla Chiesa, qui interpretato da Giancarlo Giannini.

La giovane moglie, Emanuela Setti Carraro, è impersonata da Francesca Cavallin, mentre la prima consorte, Dora Fabbo, morta d’infarto mentre il Generale indagava sul Sequestro Moro, è recitata da Stefania Sandrelli.

Il tragico epilogo della storia ha luogo alle 21 e 15 del 3 settembre 1982, a Palermo. L’A112 della coppia viene affiancata da una BMW, dalla quale partono alcune raffiche di AK-47. Nello stesso momento, l’auto con a bordo l’autista e agente di scorta viene affiancata da una motocicletta: un’altra raffica di mitra ferisce gravemente Domenico Russo, che morirà 12 giorni dopo.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Quella famiglia è mia”; su La7 alle 21.15 “Julie & Julia”; su Rai4 alle 21.20 “Priest”; su Rai5 alle 20.25 “Concorso internazionale Ferruccio Busoni”; su La5 alle 21.05 “Le sorelle perfette”; su Iris alle 20.55 “La morte ti fa bella” e su Italia2 alle 21.10 “Blade: Trinity”.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.20 “Chicago P.D”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra alle 21.10 “Le olimpiadi della tv – Speciale Uomini e Donne”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset