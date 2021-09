Alpago, 3 settembre 2021 – È stata depositata nel tardo pomeriggio di oggi la lista civica “Cambiamento e sviluppo”, in corsa alle amministrative del Comune di Alpago, con il candidato sindaco Massimo Bortoluzzi.

«Una lista civica, senza ideologie partitiche, tant’è vero che all’interno della squadra ci sono persone di varia estrazione e con esperienze diverse» spiega Bortoluzzi. «Abbiamo voluto mettere davanti a tutto l’idea, che è quella del territorio, il nostro territorio. L’Alpago è una terra magnifica, che ha enormi potenzialità e noi ci siamo messi a disposizione, convinti che lo sviluppo sia possibile, con un cambiamento e in discontinuità rispetto alle politiche degli ultimi anni. Nel nostro programma le priorità sono date alla manutenzione del territorio, che non può essere secondaria. In questo senso, attenzione massima alle problematiche di natura idrogeologica. Vogliamo sviluppare le potenzialità turistiche del nostro territorio, possibili sia nella zona del lago sia in quella a monte. Sviluppo significa prima di tutto garantire vivibilità alle persone e a chi lavora, e poi creare le condizioni per la nascita di nuove imprese. Siamo qui per ascoltare le esigenze di tutti i cittadini, di quelli che abitano nei centri e nelle frazioni, che meritano la stessa identica attenzione e gli stessi servizi».

“Cambiamento e sviluppo” si presenta con:

Dal Borgo Annalisa

Caneve Giuliana

Calvi Saverio

Fallimento Michele

Paier Daniela

Peterle Fanny

Roffare’ Lorenzo

Salvador Nicola Italo

Savi Giuseppe

Sitran filippo

Zoppe’ Angela

Zoppe’ Gianluca

L’articolo Alpago. Depositata la lista “Cambiamento e sviluppo” con candidato sindaco Massimo Bortoluzzi proviene da Bellunopress – Dolomiti.