Oggi, 3 settembre alle ore 19:00 presso la chiesa Madre di Santa Croce di Magliano, la comunità tutta, gli amici e tutti coloro che hanno un rapporto di fraternità con il nostro amato parroco don Costantino sono invitati alla Santa Messa in cui tutti ci uniremo alla sua preghiera di ringraziamento per il dono del sacerdozio ( in occasione del 27° anniversario della sua ordinazione sacerdotale) alla quale uniremo la nostra preghiera per lui affinché il Signore continui ad infondergli grazia, forza e salute perché possa sempre svolgere al meglio il suo ruolo di padre, maestro e pastore. Unità pastorale S.Croce di Magliano , San Giuliano, Colletorto, Bonefro.