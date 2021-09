Irpiniatimes.it

Antonio Barbato vestirà la maglia dell’Audax Cervinara nella prossima stagione. L’ufficializzazione del ventunenne centrocampista napoletano è arrivata in giornata. Il neoacquisto qualità e spessore, classe 2000, conta già una sessantina di presenze in Serie D. Cresciuto nelle giovanili del Frosinone venne ingaggiato dalla Primavera del Venezia Mestre per poi maturare nelle serie minori nazionali. Ad appena 17 anni inizia la sua esperienza in Serie D affermandosi con le maglie dei Lupi verdi del Football Club Matese, del Monterosi Tuscia dei miracoli, capace di arrivare in serie C direttamente dalla II Categoria, e dei granata dell’Olympia Agnonese.

Campionati importanti dove è emersa la personalità dell’atleta, capace di distinguersi in una categoria difficile e competitiva come la Quarta serie. Ecco le prime dichiarazioni di Barbato, nuovo arrivo in Casa Audax: «Sono carico e motivato per questa nuova avventura. Ringrazio il Mister e la società per la fiducia, sono sicuro che insieme ci toglieremo tante soddisfazioni». Intanto, prosegue la preparazione della squadra agli ordini di Mister Pasquale Iuliano, che ieri nella partitella amichevole ha rifilato tre reti di alla Polisportiva Puglianello.

La prossima amichevole è fissata per sabato mattina alle 10 contro i cugini biancorossi della Polisportiva San Martino Valle Caudina presso lo Stadio Russo di Paolisi.

