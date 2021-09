La vincente per eccellenza del futsal femminile contro una delle vincenti della passata stagione. Il Pescara Futsal – nuova denominazione di quel Montesilvano che lo scorso anno ha festeggiato il tricolore – debutta con il Marbel Bitonto, protagonista del double campionato-Coppa Italia nella A2 2020-2021. Nella prima giornata della nuovaa dodici squadre, in programma domenica 10 ottobre, spicca una classicissima del calcio a 5 in rosa, Italcave Real Statte-Lazio.Per consultare il calendario completo, già disponibile su Tuttocampo, clicca qui