Miglior partenza non si poteva sognare per la regular season della 38esima edizione della. Italservice Pesaro-Napoli Futsal il big match della prima giornata: i bi-campioni d’Italia debuttano in casa sì, ma contro una neopromossa (di nome ma non di fatto) che vanta due ex campioni d’Europa del calibro di Fortino e Foglia, senza dimenticare gli iridati (inter)continentali Bruno Coelho e Fernandinho. Non solo Pesaro-Napoli, prima giornata ricca di incontri spettacolari con Sandro Abate Avellino-Olimpus Roma e un immancabile derby: Petrarca Padova-Came Dosson.Il Calendario e' gia consultabile su Tuttocampo clicca qui