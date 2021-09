Quanto denunciato da diversi residenti, oramai da tempo, sulla situazione di via Stretto Cappuccini: fogna a cielo aperto e grave incuria, obbliga, se pure già in ritardo, un urgente intervento delle autorità preposte: Il Comune in particolare, e le Istituzioni Sanitarie sono chiamate ad ottemperare.

Chiediamo pertanto al Sindaco e all’Assessore al Ramo una tempestiva informazione su quanto è stato, ad oggi, fatto per eliminare la situazione di grave nocumento ai cittadini, in particolare ai residenti. Ma soprattutto, attesa la trascuratezza di chi ha l’obbligo d’intervenire: Pubblico/Privato, del perché di tanta trascuratezza. E’ quanto si legge in una nota dell’associazione Sud Democratici.

A tal proposito riteniamo che sia importante richiamare l’attenzione sulla seguente circostanza; se la grave situazione, tutta o in parte, denunciata più volte, di Via Stretto Cappuccini, fosse da imputare a negligenza di privati, trattandosi, così pare, di pericolo per la salute pubblica e per l’incolumità in generale, l’Amministrazione Comunale ha comunque il dovere (il Sindaco è la massima autorità sanitaria) ad intervenire tempestivamente per ripristinare lo stato di salubrità. Ma ha anche il dovere di diffidare e chiedere il risarcimento della spesa sostenuta a chi avrebbe dovuto sanare quanto verificatosi.

Siamo certi che l’Amministrazione Comunale informerà la cittadinanza delle Sue determinazioni.