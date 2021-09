Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Bulgaria

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Bulgaria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.

PRESTAZIONE – «Ci è mancata la precisione in zona gol. Nel primo tempo abbiamo attaccato tanto l’area con Insigne, Chiesa e Berardi poi nella ripresa. Loro hanno difeso bene e segnato in contropiede, potevamo fare fallo in quella circostanza. Noi abbiamo cercato di fare il massimo per vincere. Stavamo bene fisicamente».

SVIZZERA – «Domenica sarà una partita importante, dovremo vincere».

L’articolo Italia, Mancini: «Mancata precisione in zona gol. Ora battiamo la Svizzera» proviene da Cagliari News 24.