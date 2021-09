Mediche, infermieristiche e farmaceutiche, con attività ambulatoriali, domiciliari, in Rsa: la Cooperazione sanitaria, nel territorio di Bergamo, è una presenza significativa. Non soltanto per quanto concerne i numeri, ma anche sotto il profilo qualitativo: 9 le imprese aderenti a Confcooperative Bergamo (secondo i dati aggiornati al 2019) per 1.140 i soci con 540 occupati. Al di là del dato, a caratterizzare le imprese della cooperazione in ambito sanitario, in particolar modo nell’ultimo anno, emerge la capacità di affrontare l’emergenza che ha permesso loro di divenire anelli preziosi della catena di cura orobica. Fattore umano, tecnologia, propensione al far squadra sono stati gli ingredienti che hanno consentito di fronteggiare la pandemia nei momenti più critici.

“Le cooperative sanitarie della nostra provincia – commenta Lucio Moioli, segretario generale di Confcooperative Bergamo che, complessivamente, riunisce quasi 300 imprese – sono radicate sul territorio e offrono servizi di prossimità con attività fondamentali, tra cui la gestione di ambulatori, delle farmacie e l’assistenza domiciliare, la cura e l’assistenza degli anziani nel sistema delle RSA”. Punto di forza, è “la capacità di fare sistema, di collaborare esternamente, ma anche internamente – prosegue Moioli – come dimostra l’apporto che le cooperative hanno garantito nel corso dell’emergenza Covid”.

Cooperazione sanitaria e crisi sanitaria

Le imprese cooperative, come le altre realtà sanitarie, sono state chiamate a essere protagoniste nella gestione dell’emergenza fin da febbraio 2020: dalle prime settimane di lockdown, passando attraverso tutti i mesi di emergenza, fino a divenire oggi attori nel corso della campagna vaccinale.“A distanza di un anno e mezzo possiamo trarre alcune somme”, racconta Mario Sorlini, presidente di Iniziativa Medica Lombarda (IML) e GS Med.“La cooperazione ha dimostrato, forse più di altre realtà, di aver resistito meglio al contraccolpo dell’emergenza sanitaria – prosegue – gli studi di GS Med, per fare un esempio perché tanti sono i casi positivi che potrei citare, non hanno chiuso nemmeno un giorno, a fronte di paesi che si sono trovati improvvisamente svuotati degli ambulatori”.

Per assicurare ai pazienti i servizi, pur rispettando il distanziamento sociale, dai primi di aprile a oggi, sono state introdotte attività di telemonitoraggio delle persone Covid-positive o sospette, dotandole di saturimetro, sfigmomanometro e termometro. Oltre 5 mila i pazienti seguiti nel corso del confinamento, curati nel 90% dei casi al loro domicilio, non gravando, quindi, sul sistema ospedaliero nei momenti più critici.

Tecnologia e fattore umano, chiave per affrontare la crisi

“Questa esperienza ha dimostrato il contributo significativo di un approccio flessibile associato alla tecnologia. Oltre alla gestione dei tamponi a Bergamo e Seriate, in coordinamento con Ats e sfruttando il portale “Da Vinci”, e alla teleassistenza, abbiamo affiancato il teleconsulto: incontri virtuali con i pazienti per verificare, via monitor, le loro condizioni permettendo di avere quella continuità che, soprattutto nel senso generale di sconforto, è essenziale per il benessere soprattutto dei pazienti fragili”.La digitalizzazione nell’assistenza, fino a qualche anno fa ancora molto lontana, ora è parte delle pratiche quotidiane. “Si tratta ora di trarre insegnamento da quanto abbiamo imparato, e proseguire in questa direzione, sfruttando tutte le potenzialità della telemedicina”, sottolinea.

La sfida attuale: la campagna vaccinale

Confinamento lasciato alle spalle, adesso la sfida per la cooperazione sanitaria è sul fronte della prevenzione, tra gli indecisi convinti dal Green Pass e adolescenti desiderosi di tornare alla normalità, tra insegnanti che devono rimettersi in cattedra e adulti che hanno aspettato fino all’ultimo. IML, con oltre 230.000 persone sottoposte a profilassi da parte di circa 200 medici,è diventata un osservatorio della risposta della popolazione alla campagna vaccinale: “I numeri – sottolinea – stanno registrando una leggera flessione. Dalle punte delle 3.000 somministrazioni al giorno avute nei giorni iniziali, dopo Ferragosto siamo scesi a 1.200. È un calo fisiologico, perché il nostro territorio ha assicurato grande partecipazione fin dai primi giorni”. Ora è il momento dei giovani: “Stanno dimostrando grande senso di responsabilità”, afferma Sorlini, che rispetto agli adulti evidenzia: “Stiamo vedendo una piccola parte di over 60 presentarsi solo ora a seguito dell’introduzione del Green Pass”. IML si è occupata e si occupa della somministrazione dei vaccini a Vimodrone e Basiano, nel Milanese, a Monza città e a Besana in Brianza, così come a Tirano in provincia di Sondrio, ad Albino e Mapello, dove la cooperativa dal 30 agosto è subentrata al Gruppo San Donato.

Cooperazione sanitaria: il futuro è nel team

Mentre la campagna vaccinale è ancora in corso e gli ospedali iniziano ad alzare la guardia per i numeri di ricoveri in salita, si pensa al futuro della cooperazione sanitaria: “Abbiamo saputo far squadra – spiega Sorlini – internamente ed esternamente. Ora è necessario consolidare un modello in cui il medico di medicina generale deve essere costantemente supportato da un infermiere e un segretario, soprattutto ora che si parla di avere fino a 2mila assistiti”. E conclude: “Il lavoro in team, con l’apporto della tecnologia,rappresenta il futuro. La soluzione per assicurare la massima qualità dell’assistenza”.