Carolina Morace, allenatrice della Lazio Women, in vista della sfida contro l’Inter carica l’ambiente biancoceleste, con un post social

Obiettivo ripartire. Dopo la sconfitta all’esordio nel campionato di Serie A Femminile contro la Sampdoria (1-2 a Formello), la Lazio Women è pronta alla prima trasferta stagionale. Il prossimo avversario delle biancocelesti sarà l’Inter, vittoriosa nella prima uscita in casa del Napoli per 0-3. In vista del match in programma domenica 5 settembre alle 17:30, Carolina Morace, attraverso un post sul proprio profilo Instagram, ha caricato le sue ragazze:

«Domenica saremo impegnate a Milano con L’Inter Women, una squadra che punta ai vertici del campionato. Abbiamo lavorato bene cercando di aumentare intensità e soluzioni di gioco. Il campionato è appena iniziato e sappiamo bene che nessuna squadra ci regalerà nulla. Concentrazione e determinazione, sempre!!».

