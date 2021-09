Nei giorni scorsi, a Giovinazzo, i carabinieri hanno svolto un servizio finalizzato al contrasto dell’uso delle sostanze alcoliche al fine di prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”. I controlli sono stati effettuati sul lungomare Marina Italiana: luogo di movida e che richiama giovani da tutta l’area a nord di Bari.

In pochi giorni sono stati fermati oltre 90 veicoli. Le persone controllate sono state 250, 35 le contravvenzioni elevate per violazioni al codice della strada. Ben 6 i giovani a cui è stata ritirata e sospesa la patente per essere stati trovati positivi all’alcoltest: 5 di questi sono stati anche denunciati per essere stati trovati alla guida con un tasso superiore allo 0,80.

