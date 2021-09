Dopo la notizia della multa a Federico Bernardeschi per i lavoratori in nero nel suo stabilimento, è arrivato il chiarimento della società

Dopo la notizia della presunta multa ricevuta da Federico Bernardeschi per i lavoratori in nero nello stabilimento Amare Holi Beach Carrara, è arrivato un lungo chiarimento dello staff, che ha spiegato come il giocatore della Juventus sia completamente estraneo ai fatti e che sia stato usato il suo nome per «gettare immondizia sul progetto».

«Nelle ultime ore si sta diffondendo la notizia riguardante la multa di 40.000 euro a carico della nostra struttura. I giornali stanno sfruttando la notizia e direttamente il nome di Federico Bernardeschi per accaparrarsi qualche click e visualizzazione. La notizia riportata è totalmente imprecisa.

Amare Holi Beach NON ha lavoratori “in nero” e sposa una politica di totale trasparenza. I lavoratori di cui parlano i giornali sono esterni alla nostra realtà. Persone esterne che hanno organizzato una festa privata non legata al nostro brand.

Siamo dei giovani imprenditori che si sono messi in gioco in uno dei periodi storici più difficili per l’Italia. Abbiamo subito chiusure, ostruzioni e limitazioni restando sempre in silenzio e subendo ogni decisione. Abbiamo lavorato duro ogni giorno a testa bassa per creare il nostro futuro e garantirlo ad ogni membro della nostra grande Famiglia.

Sappiamo quanto il nome di Federico possa generare audience, ma preghiamo i suddetti giornali di verificare le notizie prima di gettare immondizia su un progetto come questo, fatto di persone oneste che vogliono solo riemergere da un periodo così devastante. Specifichiamo inoltre che Federico Bernardeschi è completamente estraneo ai fatti: la nostra società lo scorso mese ha ottenuto la completa gestione del lido in questione».

