Treviolo. Il sottopasso di via Carso a Treviolo è diventato un’opera d’arte. Grazie al progetto pensato dall’assessorato alle Politiche Giovanili, in collaborazione con la commissione e il Centro di Aggregazione Giovanile, i muri si sono trasformati in una tela sapientemente decorata dall’artista di arte urbana Etsom, da dieci giovani treviolesi tra i 14 e i 19 anni che hanno scelto di partecipare al laboratorio e da altri sette artisti, tre dei quali di Treviolo.

Un intreccio di mani che formano una rosa campeggia al centro della parete, contornata dai nomi degli artisti. Ai lati c’è un altro murales in dimensione più ridotta: è il frutto della fantasia e del lavoro dei ragazzi che si sono iscritti al laboratorio. Alcuni di loro si sono presentanti con dei bozzetti, altri con delle idee già chiare in testa. Il risultato è uno sguardo di donna contornato da un serpente che contiene tutte le proposte dei giovani: uno stereo, due dadi, una coccinella, delle fiamme, un sole, delle maschere. I disegni sono stati interamente realizzati e colorati dai giovani, sempre seguendo le indicazioni di Etsom. L’opera è stata poi firmata da tutti i partecipanti.

Il primo laboratorio si è svolto il 27, 28 e 29 luglio ed ora bisogna lavorare al sottopasso di via Trento, che porta alla Roncola. Etsom chiederà ancora l’aiuto dei ragazzi treviolesi che vorranno sperimentare l’arte urbana. L’appuntamento è per l’8, il 9 e il 10 settembre e per poter aderire è necessario iscriversi, gratuitamente, fino al 6 settembre inviando una mail con nominativo e contatto telefonico all’indirizzo cagraffio@comune.treviolo.bg.it, alla quale, se minorenni, va allegata una copia fronte/retro del documento di un genitore.

“Sono molto soddisfatta del lavoro svolto dai ragazzi – dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili Martina Locatelli -. Un luogo grigio e poco attrattivo come un sottopasso del paese si è trasformato in qualcosa di bello e colorato. Il laboratorio è stata per i giovani un’opportunità di mettersi in gioco con una forma d’arte spesso poco compresa dalla popolazione più adulta ma che ha prodotto un ottimo risultato”.