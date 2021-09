ISERNIA – Open day della Queens Academy di Isernia mercoledì 8 settembre. Una giornata di masterclass gratuite per vivere insieme una giornata all’insegna della musica e dell’arte in compagnia con i nostri docenti di dipartimento. Iscrizione gratuita (valida per i nuovi iscritti e solo l’8 settembre compatibilmente con l’iscrizione ad un corso annuale).