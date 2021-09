E' finito il mercato ed è iniziata la Serie C. Quella che sta per cominciare è soltanto la seconda giornata, per cui tracciare giudizi definitivi è senza dubbio fuori luogo. Ma si può dire sin d'ora che ci sono tre squadre che, più di altre, sembrano avere le carte in regola per dare l'assalto alla Serie B. Nel Girone A Il Padova ci riprova, dopo l'incredibile doppia beffa dello scorso campionato, quando perse la promozione prima arrivando a pari punti col Perugia e poi la finale playoff di Alessandria all'ultimo rigore. Roba da buttarsi giù dal quarto piano, ma la società ha cambiato il giusto e la squadra si è rimessa subito a correre. Giocatori come Ronaldo, Chiricò, Della Latta e un Ceravolo con grande voglia di riscatto in questa categoria fanno la differenza. Le rivali sulla carta sono Triestina e Sudtirol, il resto sembra un gradino più in basso in un giro qualitativamente inferiore rispetto a quello dello scorso annoE che dire del Modena? Nel Girone B Tesser ha in mano una fuoriserie, che va condotta al traguardo. Immaginiamo la pressione sulle spalle del tecnico trevigiano dopo una campagna acquisti da fuochi d'artificio. Marotta, Ogunseye, Tremolada, Scarsella, Armellino, Ciofani, Renzetti, Pergreffi. Un mix potenzialmente esplosivo di talento e di esperienza, che si scontrerà con la voglia di primeggiare dei cugini della Reggiana, con il mercato altrettanto scoppiettante di Perinetti a Siena e magari col Pescara.Nel girone C tutti gli occhi sono puntati sul Catanzaro, che ha preso Vazquez, Vandeputte, Cinelli, aggiungendolo a Carli, Rolando e via discorrendo. C'è tutto per poter vincere il campionato, anche se il Bari ha messo a segno un tris servito sul mercato degli svincolati che promette bene. Pucino, Di Gennaro e Gigliotti aggiungono indubbiamente qualità a un organico già di per sé buono in un girone molto equilibrato. Il problema sarà un ambiente diventato quasi tossico dopo anni di promesse non mantenute. Fanno sul serio anche Palermo e Avellino, con una strizzata d'occhio al Foggia di Zeman, che cerca una terza giovinezza calcistica scommettendo ancora su un calcio visionario. Sarà ancora una visione attuale? Source