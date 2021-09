Pancaro: «Cagliari? Anche l’anno scorso non doveva rischiare la B e invece…». Le dichiarazioni dell’ex calciatore

Giuseppe Pancaro, ex calciatore, ha parlato della partenza in campionato del Cagliari.

«Sono passate solo due partite ma c’è sensazione di partenza così così. Anche l’anno scorso l’organico non doveva lottare per non retrocedere e invece. Dura capire da fuori cosa impedisca loro di esprimersi».

