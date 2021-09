L’ex rossonero Giuseppe Pancaro, intervenuto a Stadio Aperto su TMW Radio, ha parlato così del mercato estivo e di Theo Hernandez, ecco le sue parole

CALCIOMERCATO – «Mi piace come si è mosso il Milan, è ripartito in maniera importante sul lato tecnico. Pioli poi ogni anno aggiunge qualcosa. Tra le favorite però c’è l’Inter di diritto, avendo vinto lo scorso anno. Vero che hanno perso Lukaku e Hakimi ma hanno un tecnico bravo come Inzaghi e giocatori, come Correa, funzionali. Sono più imprevedibili.

Il Napoli aveva già un ottimo organico e non l’ha cambiato. Vedo la Juventus un po’ più indietro perché negli anni hanno dato poca continuità tecnica. C’è poi l’interesse sulla Roma dato da Mourinho anche se sono anni che non arrivano dove vorrebbero. Quindi la Lazio: l’allenatore è molto bravo ma forse gli servirà tempo per le nuove richieste di gioco».