Una barca di rifiuti. Una vergogna di ruggine e sporcizia. Un degrado che trasforma la malinconia di fine estate in rabbia per inciviltà e mancanza di rispetto, nei confronti di ambiente e territorio. E’ stata fotografata questa mattina a Roccelletta di Borgia, nei pressi del lido Acquatica, una vecchia barca piena di rifiuti. L’imbarcazione è stata trasformata di fatto in una vera e propria discarica a cielo aperto da qualche incivile che ha gettato di tutto: plastica, umido, carta e qualche ingombrante. L’estate sta finendo, l’inciviltà no.