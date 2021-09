Bergamo. Lega e Forza Italia tornano all’attacco contro l’amministrazione comunale per il degrado in zona stazione e Malpensata. Anche se con posizioni diverse per durezza nei confronti di Palazzo Frizzoni.

“Dopo poco tempo il progetto delle unità mobili di quartiere della Polizia Locale di Bergamo viene accantonato – attacca l’onorevole Alberto Ribolla, consigliere comunale della Lega -. Francamente, per come era organizzato, non se ne è vista l’utilità, visto che la Polizia Locale era più intenta a dare multe (come pare stia nuovamente facendo in via autostrada con il telelaser) piuttosto che a garantire sicurezza, e visti gli orari in cui gli agenti erano presenti nei quartieri (ovvero in pieno giorno, non propriamente quando si verificano episodi di insicurezza). Ora il Vice Sindaco, spostando gli agenti in stazione, quasi si scandalizza per il fatto che gli stessi operatori sociali della stazione chiedano sgomberi, quegli stessi sgomberi da sempre richiesti dalla Lega ma osteggiati dalla sinistra”.

“E per il tema immigrazione rimanda alla politica nazionale – rimarca Ribolla -. Peccato che il Vice Sindaco abbia in tasca la tessera di un partito, il PD, che ha contribuito in gran parte alla situazione che oggi vediamo nelle nostre città e che in tema di immigrazione ha enormi responsabilità, con la politica insensata delle porte aperte e dell’accogliamoli tutti. I risultati sono quelli che vediamo tutti in stazione, in Piazzale Alpini, alla Malpensata e nelle vie limitrofe, dove spesso le risse e lo spaccio sono ad opere di quegli stessi richiedenti asilo (o clandestini) che il Pd, a livello nazionale, non ha contrastato e, a livello comunale, ha contribuito ad accogliere con progetti e sostanziosi fondi dei cittadini bergamaschi”.

Su diversi toni ma concentrata nel chiedere interventi urgenti anche Forza Italia.

“Finalmente l’amministrazione comunale, dopo i numerosi appelli e sollecitazioni portati avanti da Forza Italia e da tutto il centrodestra, potenzia la presenza della polizia locale su piazzale Marconi e piazzale Alpini – dichiara Enzo Lorenzi, vice vicario provinciale e responsabile regionale del dipartimento sicurezza e immigrazione di Forza Italia -. Una risposta che seppur tardiva rappresenta comunque una iniziativa molto attesa rispetto ai numerosi fatti di cronaca, spesso ingiustamente derubricati a casi isolati e di poco conto, e al generale clima di insicurezza che interessa la Stazione di Bergamo. Meglio tardi che mai comunque, ci lascia però perplessi il limite temporale delle misure prese limitate a un mese di tempo, un annuncio che rischia di essere controproducente. Servono misure di controllo stabili, il potenziamento dell’illuminazione dell’area e lo sviluppo di una sinergia vincente con i commercianti, da sempre un presidio prezioso del territorio, che restituisca le aree della Stazione ai cittadini bergamaschi con un ritrovato clima di sicurezza”.