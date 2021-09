Bergamo. Dal 22 al 25 settembre torna a Bergamo ​ArtLab. Territori, Cultura, Innovazione​, la piattaforma per l’innovazione delle politiche e delle pratiche culturali promossa dalla Fondazione Fitzcarraldo.

La seconda tappa, dopo quella dello scorso anno – resa possibile dal sostegno di Fondazione Cariplo e dalla collaborazione del Comune di Bergamo – guarda al futuro post-Covid partendo dalla riflessione sul ruolo chiave della cultura come fattore trasversale a tutti gli ambiti della società in grado di ricucire gli strappi prodotti dalle conseguenze della pandemia.

Oltre 20 eventi, la maggior parte in presenza e accessibili in streaming sul sito artlab.fitzcarraldo.it​, con presenze e ospiti italiani e internazionali, la cui organizzazione necessita del contributo attivo di volontari impegnati in diverse attività.

Chi vuole mettersi in gioco e essere protagonista della riuscita di ArtLab, può mandare la sua candidatura e diventare volontario: a seconda delle proprie passioni è possibile supportare l’iniziativa nella comunicazione e/o nell’organizzazione dell’evento, negli allestimenti e nella logistica, diventando parte della squadra.

Oltre a entrare nel vivo di ArtLab fin da dietro le quinte, per i volontari c’è la possibilità di scegliere e partecipare gratuitamente ad un corso del Catalogo formativo 2021 della Fondazione Fitzcarraldo sui principali temi legati al mondo della cultura tra:

– Orientarsi all’impatto: opportunità e sfide della valutazione per le organizzazioni culturali;

– Ecosistemi digitali per la cultura;

– Metodologie e strumenti per analisi dei pubblici.

Si accettano candidature preferibilmente da residenti o domiciliati in città e provincia di Bergamo e in Lombardia.

La disponibilità è richiesta per tutta la settimana (20-25 settembre).

Deadline per candidarsi: 17 settembre 2021.

Scopri cosa puoi fare: http://artlab.fitzcarraldo.it/it/call-volontari

Invia la candidatura: http://artlab.fitzcarraldo.it/it/artlab-21/bergamo/candidati

ArtLab. Territori, Cultura, Innovazione è la piattaforma indipendente italiana dedicata all’innovazione delle politiche, dei programmi e delle pratiche culturali. Promossa nel 2006 da Fondazione Fitzcarraldo, si basa su una rete di oltre 40 partner che comprende reti europee, agenzie e istituti culturali di diversi Paesi, amministrazioni pubbliche, agenzie territoriali, fondazioni, imprese, istituzioni, università, organizzazioni professionali. La missione di ArtLab è contribuire allo sviluppo e al rafforzamento del ruolo dei settori culturali e creativi nella società, nell’economia e nelle istituzioni e al riconoscimento del loro contributo alla creazione di valore sociale ed economico. Il perseguimento di questa missione avviene mediante occasioni strutturate di confronto critico su policy, programmi, progetti e pratiche con il coinvolgimento attivo degli stakeholder dell’ecosistema culturale e creativo in una prospettiva cross settoriale e transnazionale.

Fitzcarraldo. È una fondazione operativa e indipendente che da oltre 20 anni lavora al servizio di chi crea, pratica, partecipa, produce, promuove e sostiene la cultura. Un gruppo di qualificati professionisti che lavorano con passione in una fitta rete di collaborazioni in tutto il mondo e che svolgono attività di progettazione, ricerca, consulenza, formazione e documentazione sul management, l’economia e le politiche della cultura, delle arti e dei media.