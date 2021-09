Per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario si potrà continuare a presentare l’apposita autocertificazione: lo comunica la Regione Molise.

E’ stata prorogata infatti fino “al 31 dicembre 2021 la scadenza della validità delle autocertificazioni per le esenzioni (Codici E01, E02, E03, E04)“, si legge in una nota stampa. “Ciò significa che non servirà recarsi presso gli uffici dell’Azienda sanitaria per quanti abbiano certificato la condizione per l’anno 2021, ma sarà valida l’autocertificazione già resa e che attesta lo stato di esenzione almeno fino alla fine dell’anno. In considerazione dell’emergenza Covid 19, tale misura si è resa necessaria anche al fine di tutelare la salute degli utenti e per continuare a evitare assembramenti e sovraffollamenti presso gli uffici Asrem”.