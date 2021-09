CAMPOBASSO – Il primo fine settimana di “Settembre in città”, il calendario di eventi promosso e organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, propone una serie di appuntamenti a iniziare da quello di sabato 4 settembre, con il Trekking urbano dell’Associazione Inforesta e con gli “Alberi monumentali di Campobasso”.

Per prenotazioni si può contattare il numero 3391962870.

Il programma di massima della mattinata prevede il ritrovo alle ore 9.00 all’ingresso, lato ASREM, della Villa Comunale De Capoa.

La partenza vera e propria ci sarà alle 9.30, con un trekking che si svilupperà nel tessuto cittadino combinato con la presentazione degli alberi monumentali della città e la visita della stessa Villa Comunale De Capoa.

La lunghezza del percorso totale sarà di circa 6 chilometri e la lunga passeggiata verrà compiuta e ultimata presumibilmente in 3 ore.

Si tratta di un evento gratuito e decisamente adatto anche ai bambini. A guidare il gruppo sarà la guida ambientale escursionistica, Stefano Vitale.

Da sabato 4 settembre e fino al 14 dello stesso mese, nelle sale del Circolo Sannitico sarà visitabile la mostra di pittura e incisione di Mirta Maranca. Orari: tutti i giorni dalle 17.30 alle 23.00.

Domenica 5 settembre, nella splendida cornice del Castello Monforte, gestito dall’Associazione Incima, alle ore 10.00, ci sarà l’evento di scrittura creativa “Castello in aria. Laboratori sul fantasy”, a cura dell’Associazione ACT – Arti, Cinema, Teatro e dei volontari di “Nati per leggere”, evento già andato sold out.

Sempre domenica, alle ore 10.00 da Piazza Vittorio Emanuele II è prevista la partenza dell XII Edizione “Veicoli Storici Molisani” a cura di Old Car Club Molise. Premiazione programmata per le ore 18.30.

L’articolo Trekking urbano e laboratori di scrittura creativa a Campobasso proviene da Molise News 24.