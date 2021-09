“L’emergenza non è chiusa. La formazione sì. No al numero chiuso”. È lo slogan sullo striscione degli studenti di Link Bari, sindacato studentesco dell’università che oggi, in occasione dei test di ingresso per l’accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia, torna a protestare contro il numero chiuso.

“Il numero chiuso non è la risposta alla carenza di medici negli ospedali, come è emerso in maniera evidente e importante nella pandemia – dice Noemi Sassanelli, portavoce di Link Bari Medicina -. La risposta, invece, è avere nuovi medici, nuove menti, con investimenti mirati, dopo 53 miliardi di tagli alla sanità negli ultimi 10 anni”.

“Senza medici – conclude – non c’è futuro, per questo proponiamo un ripensamento dell’offerta formativa, con finanziamenti per garantire l’accesso libero e investire così sul presente e sul futuro”.

L’articolo Università, facoltà di Medicina a numero chiuso: nuova protesta degli studenti di Link Bari proviene da Telebari.