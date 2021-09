La sia la novità? Se stai per acquistare un abbonamento ad ATB hai un super sconto per abbonarti a Friends!

Viaggiare con un mezzo pubblico solleva dallo stress della guida, qualsiasi mezzo privato si scelga di usare, e contemporaneamente consente di continuare a fare quello che si deve o si vuole fare: finire il libro che più appassiona, rivedere gli appunti per l’ultima volta, rilassarsi anche se c’è traffico, isolarsi ascoltando una canzone, risparmiare anche lo stress. E sapere quante persone ci sono a bordo, o l’orario esatto in cui arriverà la corsa. Un bel viaggio da fare tutti i giorni, se ci si abbona con ATB.

E da oggi potrai leggere Bergamonews.it con una serie di vantaggi. Eccoli (scoprili qui):

Lettura di Bergamonews senza banner di pubblicità nativa

Buongiorno da Bergamonews: notifica quotidiana per l’ascolto tramite Podcast delle 5 notizie principali

Lunedì e giovedì notifica del Podcast con La Notizia del Giorno

Aggiornamento settimanale sui Trend di lettura e temi rilevanti di città e provincia

Pillole di Cultura: videointerviste realizzate con il contributo di esperti del settore

Interviste ai personaggi della vita culturale, economica, politica, sociale e sportiva della città

Newsletter settimanale di aggiornamento con contributi redazionali, presentazione dei Partner e convenzioni dedicate alla Community

E abbonarti ad ATB ti offre anche altre convenzioni con Italian Optic, QC TERME, Bergamonews Friends! e Parchi Avventura Bergamo.

Confermati anche l’abbonamento La BiGi gratuito per un anno per gli studenti UniBg; la detrazione fiscale, che per i pagamenti effettuati con bancomat e carte bancarie, permette di recuperare fino a 47,50 euro grazie al bonus per detrazioni fiscale; il pagamento dilazionato dell’abbonamento.

Una nuova stagione in viaggio con autobus, funicolari e tram che garantisce anche un servizio sicuro e informato grazie all’innovativo sistema di conteggio dei passeggeri che comunica al pubblico i posti disponibili a bordo e all’informazione degli orari delle corse in tempo reale alle pensiline smart e sull’app ATB Mobile.

Il servizio Booking permette di prenotare l’appuntamento in ATB Point o allo Sportello Abbonamenti della Sede ATB per evitare code e attese. Mentre con Accodami, il biglietto virtuale disponibile da App ATB Mobile, si può consultare il numero delle persone in attesa in ATB Point e staccare il ticket per il proprio turno.