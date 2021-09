Il Genoa di Davide Ballardini esce sconfitto dall’amichevole contro l’Alessandria. I rossoblù alla ricerca di una nuova identità

Il Genoa di Davide Ballardini esce sconfitto dall’amichevole di questo pomeriggio contro l’Alessandria. La squadra neopromossa in Serie B travolge letteralmente i liguri con tre reti in meno di venti minuti. Criscito su rigore e poi Destro cercano di rimediare al danno ma il loro apporto non basta.

Il Genoa, domenica prossima, scenderà in campo contro il Cagliari consapevole di dover lavorare per trovare un equilibrio e una nuova identità dopo l’arrivo dei rinforzi portati dal calciomercato estivo.

