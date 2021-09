Nei giorni di sosta del campionato di Serie A, a Zingonia stanno proseguendo gli allenamenti per i giocatori che non hanno dovuto rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali. Gasperini si è ritrovato a dirigere un gruppetto di appena cinque uomini, il difensore Palomino, gli esterni Pezzella e Zappacosta e i due portieri Rossi e Sportiello. Sabato 4 e domenica 5 settembre usufruiranno di due giorni liberi, salvo poi tornare in campo il lunedì seguente.

A testimonianza della qualità della rosa a disposizione del tecnico di Grugliasco sono addirittura 17 i calciatori che sono impegnati con le rappresentative nazionali e rientreranno alla base a metà della prossima settimana.

Le qualificazioni ai mondiali del 2022 stanno vedendo protagonisti gli atalantini su palcoscenici importanti, anche se le notizie non sono sempre positive. Gli infortuni di Gosens e Piccoli preoccupano l’ambiente nerazzurro. L’esterno tedesco si è infortunato al minuto 87 della sfida vinta 2-0 ai danni del Liechtenstein e ha lasciato il terreno di gioco lamentando un dolore alla caviglia. Dalle prime ricostruzioni dello staff medico si dovrebbe trattare di una lieve distorsione ma non si conoscono i tempi di recupero. Nei prossimi giorni si valuterà se farlo giocare contro Armenia e Islanda.

La partita di Piccoli con la maglia della Nazionale Under21 è durata un tempo di fronte al Lussemburgo (3-0 in favore degli azzurri il risultato finale). Il bomber di Sorisole è stato costretto al cambio a causa di un colpo alla caviglia sinistra e ha lasciato il campo zoppicando senza riuscire ad appoggiare il piede a terra. Dovrebbe trattarsi di una distorsione o comunque di un infortunio non particolarmente grave come ha scritto il giocatore sul suo profilo Instagram. Nonostante la convocazione, il tecnico Nicolato non ha impiegato Lovato.

Gli italiani Campioni d’Europa Toloi e Pessina sono in ritiro agli ordini di Mister Mancini. Nel confronto terminato in pareggio con la Bulgaria il difensore è subentrato dalla panchina giocando la mezz’ora finale mentre il centrocampista non è stato chiamato in causa.

Novanta minuti per mettersi in mostra con le rispettive nazionali per Freuler (nella sfida vinta 2-1 dalla Svizzera con la Grecia), Demiral (nel pareggio 2-2 tra Turchia e Montenegro) e Djimsiti (nella partita persa 4-1 dall’Albania contro la Polonia).

Da applausi la prestazione di Maehle, autore del secondo gol della Danimarca che ha chiuso la partita con la Scozia e vincitore del premio di Man of the match istituito dalla federazione danese. Non da meno quella di Ilicic, dai suoi piedi è nata la rete che ha permesso alla Slovenia di pareggiare 1-1 contro la Slovacchia.

Spettatore non pagante nella prima uscita il portiere argentino Musso nella sfida con il Venezuela, così come i centrocampisti oranje De Roon e Koopmeiners (Norvegia-Olanda 1-1). Non sono riusciti a incidere sul match uno di fronte all’altro Miranchuk e Pasalic, impegnati dal primo minuto e sostituiti a gara in corso (Russia-Croazia 0-0). Malinovskyi invece è entrato dalla panchina all’ora di gioco nel confronto tra Kazakistan e Ucraina finito 2-2. Di scena con la maglia azzurra Under19 il difensore classe ’03 Scalvini.

I prossimi impegni delle nazionali riconsegneranno a Gasperini giocatori con parecchi minuti nelle gambe ma soprattutto con diverse ore di volo alle spalle. Un fattore da non sottovalutare in vista della terza giornata di Serie A con la Fiorentina.