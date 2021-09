Per la prima serata in tv, sabato 4 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Ballo ballo”.

Maria è una ragazza spagnola che, dopo aver lasciato il suo fidanzato sull’altare a Roma, decide di tornare nella sua terra natia, la Spagna franchista degli anni Settanta. All’aeroporto di Madrid, quasi per caso, inizia a lavorare come hostess di terra e per caso si ritrova all’interno di uno studio televisivo dove la ragazza riesce a coronare il suo sogno, entrando nel corpo di ballo di un noto programma televisivo. Tutto sarà accompagnato dalle canzoni di Raffaella Carrà.

Su RaiTre alle 19.55 trasmetterà la finalissima dei Campionati Europei 2021 di pallavolo femminile. A cura di Rai Sport Belgrado (SRB) Telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Una vita”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Follia ad alta quota”; su Canale5 alle 21.20 “L’ora legale”; su Italia1 alle 21.20 “Guardians .- Il risveglio dei guardiani”; su Rai4 alle 21.20 “Man On Fire – Il fuoco della vendetta”; su La5 alle 21.05 “Cinquanta sfumature di grigio”; su Iris alle 20.25 “Intrigo internazionale”; e su Italia2 alle 21.10 “La zona morta”

Su Rai5 alle 20.30 verrà trasmessa la cerimonia di premiazione della 59a edizione del Premio Campiello, uno tra i più prestigiosi riconoscimenti letterari italiani, in diretta per la prima volta dall’Arsenale di Venezia. Conduce Andrea Delogu, A seguire, alle 21.45 andrà in scena “La responsabilità civile dei ribelli durante il periodo estivo”, uno show di Gene Gnocchi che propone racconti umoristici.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Downton Abbey”; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – Seduttore seriale”; e su Mediaset Extra alle 21.10 “Festivalbar 2002 – Le finali”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.