Queste le parole del tecnico Braglia dopo il pareggio dell’Avellino a Castellammare. Il tecnico dei lupi è soddisfatto: “Un punto in trasferta con una buona prestazione. Abbiamo creato diverse occasioni, loro hanno avuto qualche chance su errori nostri. Iniziamo ad avere una idea di squadra”. Sull’infortunio di Micovschi: “Doveva giocare, si è fermato. Non riusciamo purtroppo, a trovare la quadra. Devo ringraziare Di Gaudio che si è impegnato ha fatto vedere le sue qualità”. Su Plescia: “Il suo atteggiamento alla fine non mi è piaciuto. Ha avuto una mancanza di rispetto verso il gruppo. Vado oltre, ma queste cose mi danno molto fastidio. Non bisogna mai superare un limite”. In merito all’espulsione di Aloi: “Si è scansato. Secondo me il gol di D’Angelo era valido. Prendiamo un buon risultato, contro una squadra importante”.

