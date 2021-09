ARBITRO: Bitonti (Bologna) NOTE: Espulso: D’Angelo dopppia ammonizione. Ammoniti: Tonucci e Donati (J), Tito (A), Carriero, D’Angelo (A)ANGOLI: 4-8. Rec: 3′ pt, 4′ st

Primo derby della stagione per l’Avellino di Piero Braglia. I lupi sono impegnati al Romeo Menti contro la Juve Stabia dell’ex Walter Novellino. Il tecnico dei lupi ha dovuto rinunciare per infortunio a Micovschi, vittima di un affaticamento muscolare.

LE SCELTE – 4-3-2-1 con Forte in porta, Ciancio, Dossena, Silvestri e Tito in difesa. Linea mediana composta da Carriero, Aloi e D’Angelo. Kanoute e Di Gaudio alle spalle dell’unica punta Maniero (giustiziere delle vespe nella passata stagione).

LA GARA – Al 2’Maniero si gira in area e mette al centro per Di Gaudio che deposita. Ma l’arbitro aveva fermato il gioco per un tocco con il braccio di Maniero.

Al 5′ grande triangolazione Kanoute-Di Gaudio-Kanoute. Tiro di esterno sul fondo dell’ex Palermo. Poco dopo ci prova Panico senza pretese.

Al 18′ Di Gaudio controlla e calcia alto dalla lunga distanza.

Al 22′ proteste dell’Avellino per un gol annullato. Sarri perde palla su una punizione di Aloi, la sfera giunge a D’Angelo che deposita in rete. Ma su segnalazione dell’assistente il gol non viene convalidato.

Al 25′ tiro a giro di Aloi che va di poco oltre la traversa.

Al 27′ la Juve Stabia si salva prima su Maniero e poi su Silvestri.

Al 28′ Kanoute ci prova di testa su un calcio d’angolo. Pallone alto.

Al 29′ Di Gaudio entra in area e calcia, Caldore salva in angolo. In questa fase dominio biancoverde.

Al 33′ fuori Eusepi per infortunio.

Al 39′ Dossena commette un errore, ma la Juve Stabia fortunatamente no ne approfitta.

Al 44′ altro errore di Dossena, Forte si oppone a Bentivegna. Sulla sfera Schiavi che manda fuori di poco.

Buon primo tempo dei lupi.

SECONDO TEMPO – Al 10′ Di Gaudio crea scompiglio nella retroguardia delle vespe, ma non riesce ad imprimere forza al tiro. Al 12′ l’Avellino rischia su un cross di Rizzo, Bentivegna dopo la deviazione di Dossena di testa manda sul fondo.

Al 19′ su cross di Schiavi è Panico a mandare sul fondo di poco di testa. Braglia manda nella mischia Mastalli al posto di Di Gaudio.

Al 23′ Kanoute crossa per la testa di Silvestri. Pallone alto.

Al 29′ è D’Angelo a metterla fuori da buona posizione.

Al 33′ espulso Aloi. Avellino in dieci. Si complica il match.

L’Avellino stringe i denti e porta a casa il pareggio. Gara equilibrata con le due squadre che hanno avuto diverse occasioni nell’arco dell’incontro. Domenica sfida interna contro il Latina di Di Donato.