Aleksander Ceferin spiega il punto di vista dell’UEFA in merito alla possibilità di giocare il Mondiale ogni due anni

Mondiale ogni due anni? L’UEFA non ci sta. Il presidente Aleksander Ceferin ha risposto così a una lettera del direttore esecutivo di Football Supporters Europe Ronan Evain, tramite Associated Press:

«La UEFA e le sue Federazioni nazionali hanno serie riserve e gravi preoccupazioni riguardo ai rapporti sui piani della FIFA. Considerando il grande impatto che questa riforma può avere sull’intera organizzazione del calcio c’è un diffuso stupore che la FIFA sembri lanciare una campagna di pubbliche relazioni per spingere la sua proposta mentre tali proposte non sono state presentate a confederazioni, federazioni nazionali, leghe, club, giocatori, allenatori, club e tutta la comunità calcistica. E’ imperativo evidenziare le preoccupazioni condivise in tutto il mondo del calcio riguardo all’impatto che una Coppa del Mondo FIFA biennale avrebbe sul calendario delle partite internazionali e, soprattutto in questo contesto, sul calcio femminile».