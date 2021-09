Peppe Di Stefano ha parlato di Ciro Immobile e delle critiche di cui è vittima l’attaccante in Nazionale: le sue parole

Peppe Di Stefano ha parlato di Ciro Immobile e delle critiche di cui è vittima l’attaccante in Nazionale. Queste le sue parole a Sky Sport:

«Con tutto il rispetto, stiamo parlando del nulla. Stiamo parlando di contestare un ragazzo che ha vinto la scarpa d’oro un anno fa, che è un simbolo della nostra nazione calcistica e della nostra Nazionale. Probabilmente non è l’attaccante ideale del 4-3-3 di Mancini, ma siamo stati campioni d’Europa con lui. Probabilmente lo staff avrebbe voluto un altro stile di attaccante. Non Immobile o Belotti o Scamacca, magari uno come Bobo Vieri, una boa che fa salire la squadra, ma non ce l’hai. Il ragazzo la vive parlando in campo con i numeri, a volte come tutti gli attaccanti non fa gol, ma quando c’è da essere presente con i propri gol ha risposto. Con la Lazio ha già segnato quattro gol in due partite. Io di Ciro Immobile mi fido sempre».

L’articolo Di Stefano: «Immobile risponde alle critiche con i fatti» proviene da Lazio News 24.