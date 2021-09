La visibilità a livello internazionale delle gare del massimo campionato è in costante aumento. Questo fine settimana all’estero saranno trasmesse Sampdoria-Milan, Roma-Napoli e Fiorentina-Juventus.

La Divisione Calcio Femminile ha annunciato che a partire dal secondo weekend di campionato, che si aprirà domani alle 17.30 con i primi tre incontri della 2ª giornata, la Serie A TimVision sarà disponibile in più di cento Paesi.

Le partnerships con ESPN in America Latina e nei Caraibi, con NENT nel nord Europa e con W Sport in Africa hanno permesso al massimo campionato di raggiungere un importante traguardo: per la prima volta, infatti, le partite (almeno una a giornata) saranno visibili in tre continenti e potranno essere seguite in diretta da un’audience di centinaia di milioni di persone.

Questo fine settimana ESPN (sulla piattaforma Star+) e W Sport trasmetteranno Roma-Napoli Femminile, Sampdoria-Milan e Fiorentina-Juventus, NENT punterà invece sui due big match in programma a Roma e Firenze.

L’accordo con S&T Sports Group, l’agenzia che nel prossimo biennio si occuperà della distribuzione internazionale delle competizioni della Divisione Calcio Femminile, rappresenta il primo passo verso una maggiore esposizione di tutto il movimento. Approfittando della crescita della disciplina a livello globale, l’obiettivo della FIGC è di conquistare nuovi mercati – in particolare Nord America ed Europa occidentale – aumentando la visibilità di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa e continuando a far crescere la popolarità delle squadre e delle calciatrici.

“Anche se siamo solo all’inizio della nuova stagione, la possibilità di raggiungere milioni di appassionati in tutto il mondo attraverso la diffusione di alcune partite di Serie A TimVision conferma il grande appeal delle nostre competizioni e il margine di crescita del calcio femminile italiano – ha dichiarato Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile – la speranza è quella di proseguire spediti per raggiungere presto nuovi mercati strategici”. Source