C’è grande attesa a Corato per lo spettacolo che vedrà come protagonisti Massimo Lopez e Tullio Solenghi. I due artisti saliranno sul palco del Parco Comunale di Corato alle ore 21 dell’11 settembre per dare vita ad un vero e proprio show del quale sono non solo interpreti, ma anche autori.

Lo spettacolo a pagamento fa parte del cartellone estivo del Comune e vedrà esibirsi al fianco dei due comici anche la Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio, che per l’occasione eseguirà dal vivo la partitura musicale. Il Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show è uno dei tanti eventi che nel corso dell’estate sono stati organizzati a Corato, come ad esempio i giochi e le attività per bambini in Piazza Abbazia.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show

Lo spettacolo vedrà come protagonisti non solo due comici, ma anche due amici che quest’anno si sono ritrovati sul palco a 15 anni di distanza dalla loro ultima tournée insieme. Ma in tutti questi anni il duo comico non ha mai smesso di fare coppia insieme in tv. Durante la serata Lopez e Solenghi porteranno in scena imitazioni, sketch, improvvisazioni ed anche dei momenti di interazione col pubblico. Tra gli sketch più famosi ai quali potranno assistere gli spettatori c’è anche quello dell’esilarante incontro tra papa Bergoglio (interpretato da Massimo Lopez) e papa Ratzinger (interpretato da Tullio Solenghi). Non mancheranno poi le imitazioni dei duetti musicali, sia quello storico tra Gino Paoli e Ornella Vanoni che quello più recente tra Dean Martin e Frank Sinatra.

I due bravissimi attori intratterranno il pubblico per circa 2 ore. Lo spettacolo, che è prodotto da Imarts, è scritto dagli stessi Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Biglietti ed informazioni

I posti per assistere allo spettacolo sono a pagamento e sono suddivisi in due diversi settori. I biglietti del primo settore hanno un costo di 15€, mentre quelli del secondo settore costano 10€. Come per tutti gli spettacoli teatrali che si svolgono in Italia, dal 6 agosto 2021 i partecipanti sono obbligati a presentare, al momento dell’ingresso, il Green Pass in formato cartaceo oppure in formato elettronico.

Lopez e Soleghi a “Che Tempo che fa”

Tullio Solenghi e Massimo Lopez a partire dal 2 ottobre saranno ospiti fissi nel salotto di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. Per il momento non è ancora stato reso noto quale sarà lo spazio che li vedrà protagonisti all’interno dello storico programma RAI, ma sicuramente ci sarà da divertirsi!

