Lunedì 6 settembre verrà istituita una nuova coppia di corse del trasporto pubblico locale diretta verso la zona industriale “La Martella”, lo rende noto l’Assessore ai trasporti del Comune di Matera Raffaele Tantone.

Il servizio, continua la nota, partirà da Piazza Matteotti alle 6:45 arrivando nella Zona Industriale per le 7:10, il ritorno è previsto a partire dalle ore 18:10.

L’ istituzione di tale linea si aggiunge alle linee esistenti, che purtroppo- dichiara Tantone- non coprono tale zona fermandosi fino al quartiere Ecopolis, obbligando decine di lavoratori ad un percorso a piedi di diversi km lungo un itinerario non protetto per i pedoni, per tali ragioni questa linea prova a venire incontro alle esigenze di mobilità dei lavoratori e delle aziende localizzate nella zona industriale.

Da pochi giorni- conclude la nota – abbiamo terminato il censimento degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti comunali, ed abbiamo avviato un’attività di raccordo con le scuole e con le altre istituzioni pubbliche per allargarci a lavoratori e studenti.

Il prossimo passaggio sarà l’inclusione ed il censimento delle esigenze di trasporto dei lavoratori delle aziende private, operazione che stiamo già implementando condividendo con le aziende più sensibili al tema il metodo di raccolta dei dati, in modo da poter meglio valutare le esigenze di trasporto casa-lavoro al fine di ottimizzare l’istituzione di nuove linee e la rimodulazione di quelle già esistenti. Qui il dettaglio sulle corse