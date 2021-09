Inizia a tutti gli effetti il weekend e la domanda è naturale: che tempo farà? Risponde Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

L’alta pressione delle Azzorre, che domina il tempo delle Isole Britanniche, si rafforza gradualmente sulla regione Padano-alpina, mettendo fine alla discesa di aria fresca verso le Alpi e l’Italia. Ciò garantirà una fase in prevalenza assolata ed estiva di alcuni giorni, anche se qualche piovasco tornerà a far la sua comparsa sui monti durante il weekend, generalmente asciutto in pianura.

Ritorno del tempo stabile nel corso della prossima settimana.

Sabato 4 settembre 2021

Tempo Previsto: Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione; dal pomeriggio aumento della nuvolosità sui settori Alpini e Prealpini con possibilità di rovesci e brevi temporali più probabili su Orobie, Valtellina, ValChiavenna, Prealpi Bresciane, Valle Camonica e alto Garda; asciutto sui settori di pianura.

Temperature: Minime stazionarie comprese tra 15°C e 18°C con punte più elevate nei grandi centri urbani, massime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 26°C e 29°C. Venti: Deboli orientali in pianura, deboli nord-occidentali sui rilievi.

Domenica 5 settembre 2021

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso per transito di velature di altostrati nella prima parte della giornata in pianura; dal pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme e nuove occasione per rovesci o brevi temporali su orobie, Valtellina, Valle Camonica e Prealpi Bresciane, asciutto altrove.

Temperature: Minime stazionarie, massime in lieve aumento specie in pianura.

Venti: Deboli variabili in pianura, deboli settentrionali sui rilievi.

Lunedì 6 settembre 2021

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione nella prima parte della giornata; dal pomeriggio nuovo aumento dell’attività cumuliforme sui rilievi con scarse possibilità di brevi rovesci o temporali su alta Valtellina, Valle Camonica e Orobie.

Temperature: Minime e massime stazionarie su valori ancora estivi.

Venti: Deboli di direzione variabile in pianura, deboli settentrionali sui rilievi.