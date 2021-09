Prescrivere buone pratiche gentili a bimbi e genitori, da sperimentare in famiglia o verso la propria comunità locale. È il “Ricettario della gentilezza”, una nuova idea adottata in Puglia dai ‘Medici Pediatri per la Gentilezza’, una rete nazionale di professionisti che un anno fa hanno sostenuto il progetto ‘Costruiamo Gentilezza’.

Attraverso questo ricettario, distribuito gratuitamente a luglio scorso come test prova a tutti i pediatri pugliesi, sono i medici a rendersi portavoce dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie, non solo in termini di salute ma anche di benessere e di prevenzione. Nelle indicazioni riportate nel ricettario si legge: “La gentilezza è un’abilità trasversale che possiede effetti collaterali virtuosi correlati alla sua attuazione”.

A poco più di due mesi dalla presentazione del progetto, sostenuto dall’assessorato regionale al Welfare pugliese e frutto delle idee condivise tra la medica pediatra Arcangela De Vivo, la psicologa Donata Dileo e il coordinatore dell’attuazione di Costruiamo Gentilezza, Luca Nardi, sono già tanti i bambini del Barese che hanno ricevuto queste nuove ricette per curare il prossimo e sé stessi.

La prima ricetta prescritta dalla dottoressa Francesca Paola Fiore di Monopoli, ad esempio, è indirizzata a una mamma colpita da Covid assieme ai due bimbi. Sul foglio l’invito ad abbracciarsi tutti tanto forte “fino a sentire i cuori battere all’unisono”. E ancora, la dottoressa Luisa Belsito di Corato si è trovata di fronte a un bimbo che teneva per mano il fratellino, impaurito per l’imminente visita medica. La pediatra, grazie al nuovo ricettario, ha chiesto al bimbo di continuare a essere premuroso, con la famiglia e con tutte le persone in difficoltà.

Ricette che aiutano a vivere meglio e a regalare un sorriso al prossimo, nel segno della gentilezza. Un’idea sempre più apprezzata dai pediatri pugliesi, un nuovo canale comunicativo medico-paziente per prescrivere pillole di generosità.

