Una buona notizia per i contribuenti residenti nel comune di San Pietro Apostolo, l’Amministrazione Comunale guidata dal primo cittadino Raffaele De Santis è riuscita ad azzerare la tassa sui rifiuti per l’anno 2021 per tutte le attività produttive, riducendo sensibilmente anche quella a carico dei cittadini, un’ulteriore misura fortemente voluta dalla civica amministrazione per dare sollievo alle imprese ed alle famiglie in periodo di emergenza covid che inevitabilmente si ripercuote soprattutto sulle attività produttive.

Già nel 2020 e per gli anni 20/21, l’Amministrazione Comunale di San Pietro Apostolo ha disposto l’esenzione totale del pagamento dell’occupazione di spazi e aree pubbliche per le attività commerciali, la riduzione del 25% della TARI 2020 alle attività produttive che hanno subito chiusure, nonché la riduzione del 20% (sempre sulla TARI 2020) per tutti i cittadini utilizzatori delle compostiere domestiche fornite dal comune.

Il Sindaco Raffaele De Santis commenta così la decisione presa: “È noto a tutti come il prolungarsi dello stato di emergenza legato alla pandemia in corso, metta in difficoltà le attività produttive e di conseguenza le famiglie e tutti i cittadini. In tal senso abbiamo inteso continuare la nostra politica di sostegno alle imprese in difficoltà proprio attraverso questa misura al fine di alleggerire e agevolare la ripresa delle attività oltre che a fornire uno stimolo ed un sostegno all’economia e alla sostenibilità sociale di tutta la comunità”.

Un provvedimento reso possibile grazie al senso civico dei cittadini di San Pietro Apostolo e De Santis tiene a puntualizzarlo: “Nell’ultimo anno abbiamo ottenuto buoni risultati riferiti alla percentuale di differenziazione della raccolta dei rifiuti e questo ci ha consentito un notevole risparmio nei costi di gestione e di conferimento, risparmio che doverosamente deve essere restituito a chi lo ha reso possibile grazie al proprio senso civico, ai cittadini e alle attività produttive quindi, ancor più in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo a seguito dei provvedimenti di restrizione imposti a causa della pandemia da covid19”.Una notizia che certamente renderà felici i contribuenti e che evidenzia, ancora una volta, non solo l’attenzione e la sensibilità della locale Amministrazione Comunale rispetto alle problematiche dei propri cittadini, ma anche una fattiva convergenza di intenti tra ente locale e comunità nel perseguire e raggiungere obiettivi che rendono sempre migliore la convivenza nel piccolo centro presilano.