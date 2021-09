La Serbia ha battuto il Lussemburgo nella gara valida per le qualificazioni al Mondiale, Milinkovic Savic esulta sui social

Nel pomeriggio la Serbia di Milinkovic Savic ha sfidato il Lussemburgo, gara del gruppo A valida per la qualificazione al mondiale del 2022 in Qatar. La squadra del centrocampista biancoceleste si è imposta per 4 a 1 sul Lussemburgo conquistandosi anche il primo posto nel girone.

Proprio il centrocampista della Lazio ha festeggiato la vittoria sul proprio profilo Instagram: «Vittoria importantissima con ambizione e determinazione»

