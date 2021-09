Per lo sfruttamento di donne moldave, reclutate nel loro Paese e impiegate nelle province di Potenza e di Matera come badanti, la Procura di Potenza ha portato a termine un’operazione denominata “Women’ Tranfer” che ha portato all’arresto di sei persone (cinque moldave e un italiano). Le accuse sono associazione finalizzata alla tratta di esseri umani ed all’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Sono 87 le vittime identificate.L’attività investigativa è stata svolta dalla “Squadra Investigativa Comune” composta dalla Repubblica italiana e quella moldava ed in particolare dalla… Source