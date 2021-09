E’ stato catturato anche l’ultimo degli esemplari di pastore/meticcio responsabili della morte della giovane Simona Cavallaro, la 20enne uccisa sulla montagna di Satriano, nella pineta di Monte Fiorino, lo scorso 26 agosto. I carabinieri della Compagnia di Soverato, guidati dal tenente Luca Palladino, non si sono mai fermati ed hanno trovato tutti i cani, 12 secondo le indagini, che, in base a quanto hanno ricostruito hanno assalito la ragazza. Al momento si attendono i risultati delle analisi di laboratorio per stabilire quanto sia accaduto con precisione quel tragico giorno e che gli inquirenti stanno cercando di ricostruire.